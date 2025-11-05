پخش زنده
استان کردستان با برخورداری از طبیعتی بکر، آثار تاریخی ارزشمند و فرهنگی اصیلی دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در سالهای اخیر با اجرای طرحهای زیرساختی دولت در حوزه گردشگری، رونق تازهای به خود گرفته است. ثبت جهانی منطقه فرهنگی اورامانات در فهرست یونسکوو افزایش اقامتگاههای بومگردی از مهمترین دستاوردهای این حوزه به شمار میرود. سرزمینی با بیش از هزار دویست اثر تاریخی شناساییشده و طبیعتی بکر که هر ساله گردشگران زیادی رو به خود جذب میکند.
کردستان در سالهای اخیر شاهد تحولی گسترده در زیرساختهای گردشگری بوده است؛ تحولاتی که با حمایت دولت و برنامهریزی برای توسعهی گردشگری پایدار در مناطق غربی کشور، چهرهی تازهای از این استان رو به نمایش گذاشته است.
از خانهی کرد و عمارت آصف در سنندج، تا پل تاریخی قشلاق، مسجد دارالاحسان و روستاهای پلکانی اورامانات، هر گوشهی کردستان روایتگر بخشی از تاریخ و هویت ایران است.
افزایش ظرفیت اقامتی، توسعهی جادههای ارتباطی و اجرای طرحهای روستاهای هدف گردشگری از جمله دستاوردهای دولت در این بخش به شمار میرود.
رشد ۴۰ درصدی سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری، افزایش اشتغال در بخش بومگردی، و گسترش جشنوارههای فرهنگی، نشانههایی روشن از رونق دوبارهی صنعت گردشگری در کردستان است.
کردستان، به عنوان دیاری که تاریخ در آن جاری است اگر همواره با نگاه توسعهمحور دولت و همراهی مردمان فرهنگدوست، همراه باشد این سرزمین گام به گام به مقصدی جهانی در گردشگری ایران نزدیکتر میشود.