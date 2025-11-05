به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ استاندار اردبیل در دیدار با نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور اعلام کرد: همایش سرمایه گذاری بین المللیِ استان اردبیل ۵ تا ۷ آذر ماه برگزار می‌شود و پیشنهاد ما این است که استان اردبیل به سرمایه گذاران و شرکت‌های بزرگ اقتصادیِ کشور معرفی شود.

مسعود امامی یگانه افزود: دولت محلی در استان اردبیل برای اجرای برنامه‌های توسعه هفتمِ حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیرساختی به اهمیت سرمایه گذاری با رویکرد سرمایه گذاری آسان تاکید می‌کند.

در این دیدار نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور هم به عملکرد مثبت دولت محلی در یک سال گذشته اشاره کرد و گفت: رویکرد استان اردبیل برای جذب سرمایه گذاری، رویکردی مهم و مطلوب است که ادامه این روند باید با جدیت دنبال شود.

علی عبدالعلی زاده با اعلام آمادگی برای حضور در همایشِ سرمایه گذاریِ بین المللیِ استان اردبیل اعلام کرد: این استان باید به مجموعه شرکت‌های بزرگِ اقتصادیِ مهم معرفی شود.