چهره واقعی استکبار در دفاع مقدس آشکار شد
امام جمعه موقت تهران گفت: دفاع مقدس دوازده روزه، علاوه بر نمایانگری چهره واقعی استکبار جهانی، نشان داد که ملت ایران با تمام توان در برابر تهدیدهای جهانی ایستادگی میکنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،
حجتالاسلام سیدمحمدحسن ابوترابیفرد در آیین گرامیداشت چهلمین سال تاسیس شورای فرهنگ عمومی کشور، با اشاره به نقش راهبردی این شورا در هدایت فرهنگی کشور، بر ضرورت تمرکز بر سرمایههای ملی و اجتماعی تأکید کرد.
وی با اشاره به تجربههای ارزشمند کشور در حوزه فرهنگی و علمی، دفاع مقدس دوازده روزه را نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران دانست و از اراده پولادین ملت ایران برای دفاع از سرزمین خود پرده برداشت.
ابوترابیفرد افزود: شورای فرهنگ عمومی باید با رصد دقیق تحولات فرهنگی کشور، راهکارهایی برای تقویت اراده ملی و مقابله با تهدیدهای فرهنگی ارائه دهد.
امام جمعه موقت تهران همچنین به ساختار شورای فرهنگ عمومی اشاره کرد و دو شاخه اصلی آن را دبیرخانه مرکزی و شوراهای استانی و شهرستانی دانست.
وی افزود: دبیرخانه مرکزی با اتخاذ تصمیمات کلان و تدوین آییننامهها و مصوبات راهگشا، میتواند فضای فرهنگی کشور را به سوی تعالی هدایت کند. در این مسیر، بهرهگیری از نخبگان دانشگاهی و حوزوی و تقویت پیوند میان حاکمیت و جامعه نخبگانی ضروری است.
ابوترابیفرد مهمترین دستاورد شوراهای فرهنگ عمومی در استانها و شهرستانها را نزدیک شدن نگاه مدیران اجرایی و ائمه جمعه دانست و گفت: این نشستها زمینهساز گفتوگوهای سازنده، تبیین دغدغهها و دستیابی به راهکارهای مشترک برای حل مسائل فرهنگی است.
وی اظهار داشت: پوشش زیباو آراسته بانوان در اقوام مختلف ایرانی، نماد فرهنگ اصیل دینی و ملی ماست. شوراهای فرهنگ عمومی باید با عقلانیت، ادب و علم، از این سرمایه گرانسنگ پاسداری کنند و زیست عفیفانه را در کشور نهادینه سازند.