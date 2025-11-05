به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امید روانخواه سرمربی تیم فوتبال امید کشورمان فهرست ۲۳ بازیکن را برای حضور در رقابت های ۴ جانبه قرقیزستان منتشر کرد که به شرح زیر است:

امیرمهدی مقصودی و آریا شفیع‌دوست از سپاهان

آرش مرتضوی از ذوب آهن

محمدحسین صادقی از پرسپولیس

سعید سحرخیزان و امیرمحمد رزاقی نیا از استقلال

افشین صادقی، عرفان جمشیدی از پیکان

حجت احمدی از استقلال خوزستان

عرشیا وثوقی فر از فجر شهید سپاسی

فرزین معامله گری از شمس آذر

حمیدرضا ضرونی و مسعود محبی از خیبر خرم آباد

دانیال ایری، عباس حبیبی و مهدی جعفری از ملوان بندر انزلی

امید امیری از نساجی مازندران

محمد خلیفه، سیدمهدی مهدوی و بهرام گودرزی از آلومینیوم اراک

علیرضا صفری از چادرملوی یزد

محمدجواد حسین نژاد از دیناموماخاچ قلعه روسیه

محمدمهدی زارع از اخمت گروژنی روسیه

شایان ذکر است رقابت های چندجانبه قرقیزستان با شرکت تیم‌های امید ایران، روسیه، بحرین و میزبان برگزار می‌شود.

برنامه بازی‌های تیم فوتبال امید ایران به شرح زیر است:

*ایران - روسیه؛ ۲۱ آبان

*ایران - قرقیزستان؛ ۲۴ آبان

*ایران -بحرین؛ ۲۷ آبان