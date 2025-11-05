پخش زنده
امروز: -
شهرداری کلانشهر اراک برای افزایش کمی و کیفی خدمترسانی، مجوز خرید ۲۰ دستگاه اتوبوس برقی و نیز جذب ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای فعالیتهای عمرانی دریافت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت: در جلسه علنی شورا با تصویب پروژههای عمرانی، گردشگری، حملونقل و ترافیک به ارزش بیش از چهار هزار میلیارد تومان، از احداث تقاطعهای غیرهمسطح تا خرید اتوبوسهای برقی، مسیر تازهای برای بهبود ترافیک، ارتقای خدمات شهری و جذب گردشگر ترسیم شد.
علی چگینی درحاشیه جلسه علنی صحن یکصد و نود و نه افزود: در این جلسه با تصویب مجموعهای از مصوبات عمرانی، گردشگری و خدماتی، افق تازهای برای توسعه شهری ترسیم شد.
چگینی گفت: قرارداد احداث پنج تقاطع غیرهمسطح به روش EPC با قرارگاه خاتمالانبیاء به مبلغ ۲،۲۰۰ میلیارد تومان به تصویب رسید؛ این پروژهها شامل تقاطعهای غیرهمسطح در انتهای خیابان مالکاشتر، فیجان، فاز یک و دو کوی علمالهدی، نوسازی پل شهر صنعتی و تقاطع محیط زیست است که نقش مهمی در روانسازی ترافیک و کاهش بار معابر اصلی خواهند داشت.
او افزود: همچنین با هدف ارتقای ایمنی و توسعه گردشگری، قرارداد احداث پلهای عابر پیاده با معماری خاص، ایستگاههای مکث و پلهای سوارهرو برای دسترسی به دره گردشگری گردو به مبلغ ۸۲۰ میلیارد تومان به تصویب رسید.
چگینی ابراز داشت: شورا همچنین با اختصاص ۸۶۵ میلیارد تومان برای ایجاد زیرساختهای گردشگری گردو شامل مخازن آب، رینگهای پیرامونی و نصب بازیهای هیجانی موافقت کرد تا این منطقه به مقصدی جذابتر برای گردشگران تبدیل شود.
او بیان داشت: خرید ۲۰ دستگاه اتوبوس برقی با اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومان، گامی مؤثری در بهبود حملونقل عمومی و کاهش آلودگی هوا به شمار میرود.