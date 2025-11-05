درخشش سمپادیهای لرستان در کنگره قرآنی مدارس استعدادهای درخشان
دانشآموزان مدارس سمپاد لرستان در سیامین کنگره قرآنی مدارس استعدادهای درخشان سراسر کشور خوش درخشیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، در سیامین کنگره قرآنی مدارس سمپاد که با حضور منتخبین برتر از سراسر کشور برگزار شد، دانشآموزان نخبه لرستانی توانستند با کسب چهار رتبه برتر در رشتههای مختلف، نام استان خود را در میان برترینهای قرآنی کشور ثبت کنند.
این رقابت ملی که با هدف شناسایی و معرفی استعدادهای قرآنی در میان دانشآموزان مدارس استعدادهای درخشان برگزار میشود، امسال شاهد حضور پرشور نمایندگان استان لرستان بود.
در این دوره از رقابتهای قرآنی، سیدامیرعلی موسوی، دانشآموز دبیرستان دوره اول شهید بهشتی خرمآباد، موفق شد رتبه سوم کشور در رشته حفظ ویژه پنج جز قرآن کریم را کسب کند.
همچنین محمدمهدی آرمانفر، دیگر دانشآموز همین دبیرستان، رتبه سوم کشوری رشته تلاوت تقلیدی قرآن کریم را به خود اختصاص داد.
در ادامه، رضا شیراوند از دبیرستان دوره دوم شهید بهشتی خرمآباد نیز در بخش تلاوت تقلیدی، توانست رتبه سوم کشور را از آن خود کند.
افزون بر این، محمد خسروی از دبیرستان دوره اول شهید بهشتی بروجرد در رشته حفظ ویژه پنج جز قرآن کریم، موفق به کسب رتبه سوم کشوری شد.
در مراسم پایانی کنگره، با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، از برگزیدگان این دوره قدردانی شد.