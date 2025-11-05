بوشهر میزبان هفتمین نمایشگاه بین المللی تخصصی خرما

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر گفت: هفتمین نمایشگاه بین المللی تخصصی خرما و صنایع وابسته از ۲۰ تا ۲۳ آبان در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی بوشهر برگزار خواهد شد.