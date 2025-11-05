پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رسانه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت، گروهی از فعالان مجازی و اینفلوئنسرهای شناختهشده، برای تولید محتوا و بهبود چهره رژیم صهیونیستی بین افکار عمومی، به سرزمینهای اشغالی سفر کردهاند. پیشتر افشا شد، رژیم صهیونیستی در پویشی، با رباتهای مجازی، روایتهای خود را گسترده و پرتکرار منتشر میکند.