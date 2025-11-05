پیکر صابر کاظمی ستاره والیبال ایران و ترکمن صحرا ساعت ۱۱ فردا (پنج‌شنبه ۱۵ آبان) در زادگاهش و مطابق با آداب و رسوم محلی به خاک سپرده می‌شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، زنده یاد صابر کاظمی که چند روز پیش به دلیل عارضه مغزی حاد در یکی از مراکز درمانی تهران بستری شده بود، با وجود تلاش بی‌وقفه تیم پزشکی برای بازگرداندن عملکرد مغز، در نهایت دچار مرگ مغزی شد و صبح امروز (چهارشنبه ۱۴ آبان) دار فانی را وداع گفت.

پیکر صابر کاظمی ستاره والیبال ایران و ترکمن صحرا پس از طی مراحل اداری و قانونی با حضور خانواده و مسئولین فدراسیون والیبال، عصر امروز از بیمارستان پیامبران برای برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری راهی زادگاهش (شهرستان آق قلا) می‌شود.

با درخواست خانواده کاظمی به‌ویژه پدر زنده‌یاد صابر کاظمی و با توجه به شرایط روحی خانواده و وضعیت جسمانی این بازیکن ارزنده، مقرر شد پیکر ستاره فقید والیبال ایران به‌صورت مستقیم از تهران به آق‌قلا منتقل شود تا مراسم خاکسپاری ساعت ۱۱ روز پنج‌شنبه ۱۵ آبان در زادگاهش واقع در استان گلستان، شهرستان آق‌قلا، روستای قانقرمه مطابق با آداب و رسوم محلی برگزار شود.