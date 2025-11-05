با توجه به پایداری هوا و وارونگی دما، ظرفیت انباشت آلاینده‌های جوی در مناطق صنعتی و پرتردد استان مرکزی وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی استان مرکزی در توصیف شرایط جوی گفت: بررسی و تحلیل آخرین خروجی مدل‌های پیش یابی هواشناسی حاکی از پایداری هوا و سکون نسبی جو طی روز‌های آتی تا اواسط هفته آینده است.

بر این اساس وضعیت هوای استان در این مدت عمدتا صاف تا کمی ابری در ساعات بعدازظهر گاهی وزش باد پیش بینی می‌شود.

همچنین با توجه به پایداری هوا و وارونگی دمایی، ظرفیت انباشت آلاینده‌های جوی در مناطق صنعتی و پرتردد استان وجود دارد که این وضعیت می‌تواند در برخی ساعات موجب کاهش کیفیت هوا شود.

شرایط موجود در روز‌های آتی تداوم خواهد داشت و نوسان دمایی خاصی نخواهیم داشت.

حداقل تا ده روز آینده سامانه بارشی موثری در استان نخواهیم داشت.