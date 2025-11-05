به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مراسم تشییع پیکر مرحوم صابر کاظمی والیبالیست فقید گلستانی ۱۰ و ۳۰ دقیقه فردا در زادگاهش روستای قانقرمه برگزار می شود.

پیکر صابر کاظمی امروز پس از طی مراحل قانونی و هماهنگی های لازم به زادگاهش شهرستان آق قلا انتقال می یابد.

دوستداران و علاقه مندان ایشان برای آخرین بار با پیکر فرزند برومند خود در ساعت ۱۰:۳۰ در محل زادگاه وی (روستای قانقرمه) وداع می کنند.

پس از انجام مراسم استقبال و تشریفات نماز میت ساعت ۱۱ اقامه خواهد شد.