نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت، گفت: گیلان در اعزام زائران عمره جزو ۱۰ استان برتر کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت امروز در نشست هماندیشی با روحانیون و مدیران دفاتر و شرکتهای زیارتی و سیاحتی گیلان با بیان اینکه خدمت به زائران خانه خدا و حرم معصومین از بزرگترین توفیقات الهی است، اظهار کرد: کارگزاران زیارتی خود را از سربازان میدان تقویت ایمان، اخلاق و بندگی خدا بدانند و در مسیر تبلیغ دین، مظهر صداقت و رفتار نیک باشند.
حجتالاسلام نواب به روایتی از حضرت زهرا (س) به نقل از پیامبر اکرم (ص) اشاره کرد که فرمودهاند «مؤمن کسی است که همسایه از آزار او در امان باشد».
وی افزود: ایمان واقعی در گرو رعایت حقوق دیگران و پاکی زبان است. بسیاری از گرفتاریها و اختلافها در جامعه از بیتوجهی به زبان و گفتار ناشی میشود و کارگزاران حج باید در گفتار و رفتار، الگوی حیا، ایمان و مدارا باشند.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت با تأکید بر اینکه «حیا» و «ایمان» پایههای اصلی اخلاق اسلامیاند، گفت: جامعهای که روح حیا و ایمان در آن زنده باشد، در مسیر هدایت و آرامش گام برمیدارد و خادمان زائران، باید نماد این دو ارزش بزرگ باشند.
حجت الاسلام نواب با اشاره به ارزش معنوی خدمت به زائران بیتاللهالحرام ادامه داد: بسیاری از مؤمنان آرزو دارند خادم زائران باشند و این فرصت الهی باید با اخلاص، تواضع و رفتار کریمانه همراه شود.
وی با تأکید بر اینکه «دعوت به خدا» از بزرگترین اعمال صالح است، افوزد: روحانیون و مدیران کاروانها باید با مردم مهربان، صبور و شنوا باشند و در مسیر ارشاد و راهنمایی، با عمل خود مردم را به خدا نزدیک کنند.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت گفت: پیامبر اکرم (ص) میفرماید کسی که موجب هدایت حتی یک نفر شود، از هر آنچه خورشید بر آن میتابد، ارزشمندتر است، کارگزاران حج در حقیقت دلالان الیالله هستند و باید قدر این فرصت را بدانند.
حجت الاسلام نواب با اشاره به اهمیت «مدارا» و «اخلاقمداری» در رفتار دینی اضافه کرد: دعوت به دین باید همراه با انصاف، صداقت و دلسوزی باشد، اگر مردم در رفتار ما محبت، صداقت و فروتنی ببینند، سخن دین در دلشان نفوذ میکند.
وی گفت: پیامبر اسلام (ص) مأمور بود همانگونه که پیام وحی را تبلیغ میکرد، با مردم نیز مدارا کند، امروز هم ما باید با همین روش، دلها را جذب و روحیه همزیستی، محبت و اتحاد را در جامعه تقویت کنیم.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت، نمونهای از این مدارا را حضور پیروان ادیان مختلف در آیینهای دینی شیعیان دانست و افزود: در برخی استانها، هممیهنان ارمنی حسینیههایی به نام امام حسین (ع) ساختهاند؛ این یعنی اخلاق اسلامی حتی فراتر از مرزهای اعتقادی اثرگذار بوده است.
حجت الاسلام نواب با اشاره به ضرورت بصیرت و زمانشناسی برای روحانیان و مدیران کاروانها، ادامه داد: روحانی موفق کسی است که زمان، شرایط و نیاز جامعه را بشناسد و سخنش متناسب با فهم و احساس مردم باشد، این دو ویژگی، یعنی بصیرت و زمانشناسی، لازمه خدمت مؤثر در حج است.
وی با تجلیل از خدمات سازمان حج و زیارت، به نقش سهگانه حوزههای اجرایی، پزشکی و فرهنگی در مدیریت حج اشاره کرد و افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران مهمترین کشوری است که با نگاه فرهنگی و آموزشی، روحانیان و مدیران کاروانها را با دورههای تخصصی، آماده خدمت میکند و همین امر موجب ارتقای کیفیت برنامههای حج شده است.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت با اشاره به جایگاه استان گیلان در اعزام زائران تصریح کرد: گیلان از نظر جمعیت دوازدهمین استان کشور است، اما در اعزام زائران در سال ۱۴۰۲ رتبه دهم کشور را کسب کرد و این نشان از علاقه و دیانت مردم این خطه دارد.
حجت الاسلام نواب اظهار امیدواری کرد با برنامهریزی منسجم، گیلان در سال آینده در ردیف برتر کشور از نظر اعزام زائر قرار گیرد.
وی با توصیه به تداوم نشستهای آموزشی و کارگاهی برای روحانیان و مدیران کاروانها افزود: این جلسات باید بهطور منظم برگزار شود تا تجربهها منتقل شود و خطاها کاهش یابد، گیلان میتواند با تدوین مجموعهای از تجربیات حج، الگویی برای دیگر استانها شود.