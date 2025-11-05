در نشست استاندار اردبیل در دفتر تهران با سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری ارمنستان در ایران، بر گسترش روابط اقتصادی و گردشگری استان اردبیل و ارمنستان تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ استاندار اردبیل با تشریح ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی استان اردبیل در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری، صنعت، معدن، صادرات و دانش فنی، بر توسعه روابط اقتصادی با کشور‌های هدف بر اساس سیاست‌های اجرایی دولت چهاردهم تاکید کرد.

مسعود امامی یگانه افزود: کشورِ ارمنستان شباهت‌های زیادی با استان اردبیل از لحاظ اقلیم جغرافیایی، کشاورزی، شیلات، دامپروری، معادن و گردشگری دارد و می‌توانیم روابط اقتصادیِ سطح بالایی با این کشور داشته باشیم.

گریگور هاکوبیان سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری ارمنستان در ایران هم با قدردانی از دعوت استاندار اردبیل برای نشست و حضور در همایش بین المللی سرمایه گذاری اردبیل گفت: به دلیل سوابق سطح بالای رابطه اقتصادی ارمنستان با ایران و انجام تفاهم نامه‌های توسعه روابط اقتصادی در سفر رییس جمهور ایران به ارمنستان، آمادگی کامل برای هماهنگی حضور فعالان اقتصادی، تُجار و بازرگانان ارمنستان در اتاق مشترک بازرگانیِ اردبیل را داریم.