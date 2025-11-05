مدیر ایمنی و کنترل ترافیک شهرداری یزد در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد
، با اشاره به افزایش ترافیک در هسته مرکزی شهر گفت: با توجه به مهاجرپذیر بودن یزد و مراجعه بالای بیماران از سایر استانها، حجم بالایی از خودروها در مرکز شهر تردد میکنند که نیازمند مدیریت جامع ترافیک است.
نادری نسب افزود: برای ساماندهی این وضعیت، از یک ماه گذشته مشاور تخصصی برای انجام مطالعات ترافیکی و بهبود تردد در بافت تاریخی انتخاب شده است. این طرح پس از جمعآوری نظرات دستگاههای مرتبط نهایی میشود و طی هفت تا ده ماه آینده مطالعات آن تکمیل خواهد شد تا وارد مرحله اجرایی شویم.
وی با اشاره به ضرورت ایجاد محدودیتهای ترافیکی در مرکز شهر تأکید کرد: اجرای طرحهایی مانند یکطرفه شدن خیابانها، تعیین محدودههای زوج و فرد و ورود خودروهای برقی نیازمند همراهی استانداری و مشارکت مردم است تا تبعات اجتماعی و فرهنگی آن مدیریت شود.
طرحهای شهرداری برای کاهش ترافیک شهر یزد
نادری نسب از احداث دو پارکینگ طبقاتی جدید خبر داد و گفت: پارکینگ بلوار طالقانی با ظرفیت ۵۰۰ تا ۷۰۰ خودرو در پنج طبقه و پارکینگ ابتدای کوچه حنا در خیابان دهم فروردین در حال طراحی و اجراست که طی دو سال آینده به بهرهبرداری میرسند.
مدیر ایمنی و کنترل ترافیک شهرداری یزد با بیان اینکه مالکیت خودرو در یزد بیش از ۷۳ درصد است، افزود: در بسیاری از خانوادهها دو یا سه خودرو وجود دارد و خودروهای تکسرنشین سهم بالایی دارند، در حالی که حملونقل عمومی هنوز به اندازه کافی توسعه نیافته است. هدف ما حرکت به سمت حملونقل پاک و گسترش مسیرهای ویژه دوچرخه و سیستمهای پارک هوشمند است.
او درباره پروژههای عمرانی کاهشدهنده ترافیک نیز گفت: طرحهای بزرگی همچون احداث زیرگذر محمودآباد، روگذر تقاطع امام حسین (ع)، و توسعه معابر جایگزین از جمله بلوارهای خدیجه، ابوترابی، سیدجواد حیدری و فلاحزاده در دستور کار است. برخی از این پروژهها تا پایان سال به بهرهبرداری میرسند و نقش مهمی در روانسازی تردد دارند.
یزد، شهر برتر در حوزه هوشمند سازی ترافیک
مدیر ایمنی و کنترل ترافیک شهرداری یزد با بیان اینکه شهر یزد دارای ۴۰ تقاطع هوشمند فعال است گفت: این سیستمها از سنسورهای القایی و دوربینهای تشخیص حجم تردد استفاده میکنند.
نادری نسب با اشاره به اینکه در حال گذار از سطح هوشمندی ۲ به ۳ هستیم (کنترل خودکار زمانبندی چراغها و آزادسازی گرههای ترافیکی) افزود: مشکل فعلی ما اینست بسیاری از رانندگان پشت خط ایست نمیایستند و باعث خطای سنسور میشوند.
وی اظهار داشت: این سیستم با استفاده از حسگرها و دوربینها حجم ترافیک را تشخیص داده و زمان چراغها را متناسب تنظیم میکند. همچنین در دو تقاطع از برق DC استفاده شده تا مصرف انرژی و خطرات برقگرفتگی کاهش یابد.
نادری درباره طرح پیامبر اعظم نیز توضیح داد: این پروژه از خیابان کاشانی تا پارک شادی امتداد دارد و زیرگذر تقاطع تعاون نیز در همین مسیر اجرا میشود. با توجه به حجم بالای تملک، طرح بهصورت فازبندی و مشارکتی طی چهار تا پنج سال آینده پیش خواهد رفت.
نادرینسب همچنین از وضعیت دوچرخهسواری و اتوبوسرانی شهر گفت: با وجود ایجاد ایستگاههای دوچرخه در بلوار جمهوری، استقبال شهروندان کم بوده و این طرح در حال واگذاری به بخش خصوصی است. در بخش حملونقل عمومی نیز حدود ۱۱۵ دستگاه اتوبوس در شهر فعال است که ۶۰ تا ۷۰ درصد آنها نوسازی شدهاند و روند جایگزینی اتوبوسهای فرسوده ادامه دارد.
وی در پایان تأکید کرد: شهرداری یزد با اجرای همزمان پروژههای زیرساختی، توسعه حملونقل پاک و هوشمندسازی ترافیک در تلاش است تا گام بلندی در کاهش ترافیک و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان بردارد.
برنامهریزی برای روانسازی ترافیک یزد با اجرای طرحهای اصلاح هندسی و راهاندازی سامانه BRT
مدیرکل دفتر فنی استانداری یزد با اشاره به تأثیر هماهنگی بین دستگاهها در کاهش ترافیک مهرماه امسال گفت: با اجرای طرحهای اصلاح هندسی در نقاط پرترافیک، تکمیل بلوار ایرج افشار و پیگیری راهاندازی سامانه حملونقل عمومی BRT، وضعیت ترافیکی شهر یزد بهبود خواهد یافت.
دهقانی، اظهار کرد: ترافیک تنها به زیرساخت محدود نمیشود و نیازمند برنامهریزی علمی و هماهنگی بینبخشی است. امسال با برگزاری جلسات مستمر با پلیس راهور، شهرداری و آموزش و پرورش، شاهد روانتر شدن ترافیک مهرماه نسبت به سال گذشته بودیم. اجرای سامانه سپند ویژه سرویس مدارس و تغییر ساعات اداری از جمله اقداماتی بود که تأثیر محسوسی در کاهش حجم ترددها داشت.
بهره برداری از بلوار ایرج افشار در دهه فجر
وی در ادامه افزود: در زمینه زیرساخت، شهرداری یزد طرحهای متعددی در دست اجرا دارد. اصلاح هندسی میدان اطلسی و میدان جانباز، احداث بلوار ایرج افشار بهعنوان رینگ شهری جدید و ایجاد اتصال بین میدان پلیس تا خیابان تعاون از جمله طرحهایی است که تا دهه فجر امسال به بهرهبرداری میرسند و میتوانند بار ترافیکی محورهای پرتردد مانند میدان امام حسین و بلوار کوثر را کاهش دهند.
دهقانی در خصوص وضعیت حملونقل عمومی یزد نیز گفت: یکی از مهمترین برنامهها، اجرای طرح BRT در خیابان امام است که با هماهنگی سازمان شهرداریها و دهیاریها در حال بررسی است. این طرح نیازمند آمادهسازی مسیر و تأمین اتوبوسهای ویژه است و میتواند با کاهش زمان سفر، تمایل شهروندان به استفاده از وسایل حملونقل عمومی را افزایش دهد.
وی با اشاره به پرداخت یارانه ۱۴۰ میلیون تومانی شهرداری برای حملونقل عمومی بیان کرد: با وجود این حمایتها، تمایل مردم به استفاده از خودروی شخصی همچنان بالاست که بخشی از آن به مدیریت زمان و هزینه سفر بازمیگردد. اجرای BRT میتواند در تغییر این رفتار مؤثر باشد.
مدیرکل دفتر فنی استانداری همچنین درباره فعالیتهای آموزشی و فرهنگی گفت: در حوزه فرهنگ ترافیک، آموزش در مدارس از طریق پارک ترافیک شهرداری و همکاری پلیس بهصورت منظم انجام میشود. همچنین آموزش کارکنان دستگاههای اجرایی آغاز شده و برای نخستین بار یک تشکل مردمنهاد با محوریت فرهنگ ترافیک در یزد تشکیل میشود.
وی از برنامههای جدید برای تشویق موتورسواران به رعایت ایمنی نیز خبر داد و افزود: در قالب طرحهای فرهنگی، توزیع کلاه ایمنی و برگزاری دورههای آموزشی برای موتورسواران در دستور کار قرار گرفته است.
روکش آسفالت جاده شهرک صنعتی تا دهه فجر
دهقانی درباره وضعیت جاده شهرک صنعتی یزد گفت: بهدلیل تعدد دستگاههای مسئول، اجرای روکش آسفالت این مسیر بهصورت مشارکتی بین شهرداری، راهداری و سایر نهادها انجام میشود و طبق برنامهریزی، تا دهه فجر عملیات آسفالت آن به اتمام خواهد رسید.
نوسازی ناوگان حملونقل عمومی یزد با ورود ۵۰ دستگاه اتوبوس جدید تا اردیبهشت آینده
رئیس سازمان حملونقل بار و مسافر شهرداری یزد از برنامه شهرداری برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و استفاده بیشتر از ظرفیت تاکسیها و مینیبوسها خبر داد و گفت با تخصیص ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت، نخستین مرحله نوسازی ناوگان تا اردیبهشتماه انجام میشود.
دهقان با اشاره به ضرورت نوسازی ناوگان حملونقل عمومی در این شهر گفت: واقعیت این است که نوسازی ناوگان بدون حمایتهای دولتی امکانپذیر نیست. در حال حاضر سالانه حدود ۱۰ میلیون سفر با وسایل حملونقل عمومی در شهر یزد انجام میشود و شهرداری نیز سالانه حدود ۱۷۰ میلیارد تومان برای این حوزه هزینه میکند.
رئیس سازمان حملونقل بار و مسافر شهرداری یزد افزود: در سطح ملی بر اساس قانون بودجه کشور، پیشبینیهای خوبی برای نوسازی ناوگان انجام شده و خوشبختانه شهر یزد نیز از این ظرفیت بهرهمند شده است. تاکنون مجوز انتشار ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت اخذ شده و امیدواریم تا اردیبهشتماه بتوانیم حداقل ۵۰ دستگاه اتوبوس جدید را وارد ناوگان شهری کنیم.
وی در ادامه تأکید کرد: برای رسیدن به زمانبندی مطلوب سرویسدهی و کاهش فاصله حرکت اتوبوسها به کمتر از ده دقیقه، نیازمند دستکم ۳۰۰ دستگاه اتوبوس فعال در سطح شهر هستیم. در همین راستا، برنامهریزیهایی برای استفاده بهتر از ظرفیت تاکسیها و مینیبوسها در حال انجام است تا نقش آنها در جابهجایی مسافران پررنگتر شود.
رئیس سازمان حملونقل بار و مسافر شهرداری یزد اظهار داشت: بسیاری از تاکسیها امروز بهطور کامل در چرخه حملونقل فعال نیستند و نیازمند ساماندهی و برنامهریزی مجدد هستند. این موضوع در دستور کار شهرداری قرار دارد و جزئیات کامل آن بهزودی به اطلاع شهروندان خواهد رسید.
استفاده از حملونقل عمومی و طرح زوج و فرد راهکار کاهش ترافیک
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان یزد، با اشاره به نقش محوری انسان در شکلگیری حوادث ترافیکی گفت: خطای انسانی عامل اصلی تصادفات درونشهری است و بیش از نیمی از تلفات مربوط به موتورسواران جوان ۱۵ تا ۳۰ ساله است.
سرهنگ دستوار از کاهش ۸ درصدی تلفات رانندگی و ۱۷ درصدی تصادفات جرحی در سال جاری خبر داد و بر لزوم تقویت فرهنگ ترافیک و استفاده از وسایل حملونقل عمومی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه ترافیکهای صبحگاهی و شامگاهی در برخی معابر شهر یزد از جمله میدان معلم، بلوار شهید پاکنژاد، میدان امام حسین (ع)، میدان صنعت، میدان دانشآموز، تقاطع جانباز (اطلسی)، بلوار شهید قندی و میدان آزادی محسوس است گفت:، اما خوشبختانه با اقداماتی مانند چراغدار کردن برخی میدانها، قفلشدگی معابر کاهش یافته است.
عامل انسانی مهمترین بخش مثلث ترافیک
سرهنگ دستوار افزود: در کنار راه و وسیله نقلیه، رفتار انسان نقش تعیینکنندهای در تصادفات دارد. بیشترین تصادفات درونشهری بهدلیل خطای انسانی رخ میدهد و اگر بتوانیم در حوزه آموزش و فرهنگسازی کار کنیم، هم در روانسازی ترافیک و هم در کاهش تصادفات موفق خواهیم بود.
سرهنگ دستوار به اجرای طرحهای فرهنگی اشاره کرد و گفت: در طرح بازگشایی مدارس، هر مدرسه موظف شد دو دانشآموز آموزشدیده را به عنوان همیار پلیس معرفی کند. این طرح در مقاطع ابتدایی تا متوسطه اجرا شد و موجب کاهش ۲ درصدی تصادفات دانشآموزی نسبت به سال گذشته شد. همچنین رانندگان سرویس مدارس آموزشهای ترافیکی لازم را دریافت کرده و فیلمهایی از حوادث واقعی برای آنان نمایش داده شد.
موتور سواران بیشترین فوت شدگان تصادفات درون شهری
وی از کاهش محسوس تصادفات خبر داد و گفت: از ابتدای سال تاکنون در مرکز استان ۳۴ نفر در تصادفات جان باختهاند که نسبت به سال گذشته ۸ درصد کاهش داشته و تصادفات جرحی نیز ۱۷ درصد کاهش یافته است.
به گفته رئیس پلیس راهور استان یزد، ۵۶ درصد از تصادفات مربوط به موتورسواران، ۲۳ درصد مربوط به عابران پیاده و ۴ درصد مربوط به دوچرخهسواران است.
وی افزود: حدود ۷۰ درصد از فوتیهای موتورسوار بر اثر ضربه به سر ناشی از عدم استفاده از کلاه ایمنی جان خود را از دست میدهند.
او با هشدار به خانوادهها گفت: از والدین انتظار داریم وسایل نقلیه را در اختیار فرزندان فاقد گواهینامه قرار ندهند. بیشتر متوفیان موتورسوار در بازه سنی ۱۵ تا ۳۰ سال هستند و بسیاری از این حوادث به دلیل هیجان و بیاحتیاطی رخ میدهد. ضمن اینکه در صورت نداشتن گواهینامه، بیمه هیچ خسارتی پرداخت نمیکند.
نقش موثر استفاده ازحمل و نقل عمومی در کاهش ترافیک
سرهنگ دستوار درباره وضعیت ترافیک شهر افزود: در برخی معابر مانند بلوار دانشجو، توقف خودروها ممنوع شده که تأثیر خوبی بر روانسازی ترافیک داشته است، اما برای کاهش پایدار ترافیک باید به سمت توسعه زیرساختها و استفاده از وسایل حملونقل عمومی برویم.
وی با اشاره به تجربه شهرهای بزرگ کشور گفت: در یزد استقبال از حملونقل عمومی پایین است و اغلب شهروندان از خودروهای شخصی استفاده میکنند. برای کنترل ترافیک میتوان طرحهایی مانند یکطرفهسازی معابر و زوجوفرد کردن تردد خودروها را در مناطق مرکزی اجرا کرد تا مردم به سمت استفاده از
ناوگان عمومی مانند اتوبوس و در آینده BRT سوق داده شوند.
رئیس پلیس راهور استان یزد تأکید کرد:با افزایش همکاری مردم، نهادهای فرهنگی و دستگاههای اجرایی، میتوانیم هم فرهنگ ترافیک را ارتقا دهیم و هم از بروز تصادفات و ترافیکهای سنگین در شهر یزد جلوگیری کنیم.