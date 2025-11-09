پخش زنده
امروز: -
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاههای بالای ۵۰ نفر در پایتخت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهزاد سام دلیری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در استان تهران گفت: این طرح یک تکلیف است و با تمام کارگاههای بالای ۵۰ نفر مکاتبه شده تا در طرح طبقه بندی مشاغل مشارکت کنند.
وی گفت: طبقه بندی مشاغل در مرحله اول به صورت داوطلبانه اجرا میشود و اگر کارگاهی از این موضوع سر باز زند با اینکه ما به دنبال تعطیلی کارگاه و یا برخورد قانونی نیستیم، پرونده به مراجع قضایی ارجاع میشود.
آقای سام دلیری افزود: مشاغل بر اساس تحصیلات، مهارت، تجربه، سطح مسئولیت و ارزشآفرینی رتبهبندی شده و از تبعیضهای احتمالی شغلی جلوگیری و طبقه بندی مشاغل عدالت شغلی را برقرار میکند.