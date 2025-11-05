پخش زنده
انتخابات شبکههای تخصصی سازمانهای مردم نهاد جوانان برای انتخاب دبیران شبکههای استان در یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این انتخابات در ۱۵ شبکه تخصصی و در موضوعهای اجتماعی، فرهنگی، اخلاق و معنویت، حقوق شهروندی، دیپلماسی عمومی شامل شبکههای گردشگری و میراث فرهنگی جوانان، هنر، رسانه و فضای مجازی، شبکه معنویت و اخلاق جوانان، شبکه فعالیتهای جهادی و نیکوکاری، شبکه اشتغال و کارآفرینی جوانان، شبکه علمی و فناوری، شبکه محیط زیست و توسعه پایدار جوانان، شبکه سلامت جوانان، شبکه دیپلماسی عمومی جوانان، شبکه نشاط، اوقات فراغت و ورزش جوانان، شبکه عدالت و حقوق شهروندی جوانان، شبکه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی جوانان، شبکه روستایی و عشایر، شبکه خانواده و جوانی جمعیت و شبکه محلات است.
انتخابات سراسری شبکههای تخصصی سازمانهای مردم نهاد جوانان برای انتخاب دبیران استانی شبکههای استان برگزار میشود و سازمانهای مردم نهاد جوانان دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان در این انتخابات شرکت کرده و پس از تشکیل شبکههای استانی، دبیران ملی نیز انتخاب خواهند شد.
فرآیند برگزاری انتخابات از چهار ماه پیش اطلاع رسانی شده و پس از بررسیهای حقوقی و تایید نهایی در وزارتخانه به استانها ابلاغ شده و نتایج نهایی این انتخابات در سطح استانی و ملی تا دوشنبه آینده به صورت رسمی اعلام خواهد شد.