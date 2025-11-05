نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد:
ماموریت جهادی معلمان در تربیت نسلی مؤمن و اندیشمند
نماینده ولی فقیه در استان گفت: مربیان بدانند در تربیت نسل مؤمن و اندیشمند، مأموریتی جهانی دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، نماز جماعت دانشآموزی در دبستان هاجر یاسوج برگزار شد و دانشآموزان این مدرسه با حضور در صفوف منظم نماز، جلوهای از ایمان، معنویت و تربیت دینی نسل آینده را به نمایش گذاشتند.
آیتالله سید نصیر حسینی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یاسوج، در جمع دانشآموزان و فرهنگیان ضمن قدردانی از دستاندرکاران آموزش و پرورش و معلمان، اظهار کرد: مسئولیت تربیت انسانها از ارزشمندترین و سنگینترین مسئولیتهاست و خداوند این مأموریت خطیر را به بهترین بندگان خود یعنی انبیاء الهی واگذار کرده است.
وی با اشاره به جایگاه مهم تعلیم و تربیت در نظام اسلامی افزود: تربیت انسان صالح و متعهد، اساس شکلگیری جامعهای پیشرفته و الهی است و معلمان در این مسیر نقش بیبدیلی دارند. آنان باید بدانند که مأموریتشان در تربیت نسل مؤمن و اندیشمند، مأموریتی جهانی است و باید با نگاه بلند و بینالمللی گام بردارند.
نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به عظمت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در عرصههای مختلف گفت: ایران اسلامی امروز به برکت خون شهدا و رهبری انقلاب به نماد مقاومت و استقلال تبدیل شده و دشمنان بسیاری در برابر آن صفآرایی کردهاند. این نشان میدهد که ایران کشوری عادی نیست، بلکه محور الهامبخش ملتهای آزاده جهان است.
آیتالله حسینی تأکید کرد: آینده روشن ایران اسلامی در گرو تربیت نسلهایی است که به اسلام، انقلاب و ارزشهای دینی و ملی وفادار باشند و این وظیفه بزرگ امروز بر دوش آموزش و پرورش قرار دارد.
وی در پایان از فرهنگیان و مربیان استان به دلیل تلاشهای دلسوزانه در تربیت نسل جدید قدردانی کرد و حضور پرشور دانشآموزان در این آیین و همچنین یوم الله ۱۳ آبان را نشانهای از عمق ایمان و آگاهی آنان دانست.
ماموریت جهادی معلمان در تربیت نسلی مؤمن و اندیشمند ماموریت جهادی معلمان در تربیت نسلی مؤمن و اندیشمند ماموریت جهادی معلمان در تربیت نسلی مؤمن و اندیشمند ماموریت جهادی معلمان در تربیت نسلی مؤمن و اندیشمند ماموریت جهادی معلمان در تربیت نسلی مؤمن و اندیشمند ماموریت جهادی معلمان در تربیت نسلی مؤمن و اندیشمند ماموریت جهادی معلمان در تربیت نسلی مؤمن و اندیشمند ماموریت جهادی معلمان در تربیت نسلی مؤمن و اندیشمند ماموریت جهادی معلمان در تربیت نسلی مؤمن و اندیشمند