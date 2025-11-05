پخش زنده
رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای از آغاز فرآیند مشترک با پلیسراه برای شناسایی هزار نقطه پرخطر جدید و صد محور اصلی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور با اشاره به پیشرفت چشمگیر در حوزه ایمنسازی محورها اظهار داشت: «آخرین فهرست مصوب کمیسیون ایمنی راههای کشور شامل ۸۸۷ نقطه حادثهخیز بود که طبق گزارشهای دریافتی، تنها ۹۰ نقطه از آن در مرحله اجرا باقی مانده و تلاش ما تکمیل کل این بسته تا پایان سال جاری است.»
رضا اکبری با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه، از آغاز مرحله جدید شناسایی نقاط پرخطر خبر داد و افزود: «در تفاهمی که با پلیس راه منعقد شد، مقرر شد هزار نقطه جدید برای برنامهریزیهای آتی شناسایی شوند. هماکنون کارشناسان مشغول تحلیل آمار تصادفات سهساله هستند تا نقاطی که بیشترین ریسک را دارند، با دقت انتخاب شوند.»
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص نحوه اولویتبندی نقاط جدید توضیح داد: «در کنار این نقاط، ۱۰۰ محور حادثهخیز از منظر کیفیت رویه راه و پوشش دوربینهای نظارتی نیز در دست بررسی هستند. نقطه در اولویت نخست اصلاح قرار میگیرد که علاوه بر قرارگیری در بین این ۱۰۰ محور، حداقل دو شاخص اصلی آن (ایمنی، کیفیت رویه یا پوشش دوربین) نیازمند ارتقا باشد.»
اکبری درباره زمانبندی اجرای این طرح های پیچیده گفت: «فرایند اصلاح هر بسته معمولاً ۲ تا ۳ سال زمان میبرد که شامل مطالعات، طراحی مهندسی و تأمین اعتبار است. طرح فعلی که از فروردین ۱۴۰۲ شروع شد، با اتمام در سال جاری، حدود دو سال و نیم تا سه سال برای اجرای کامل زمان برده است.»
وی در پایان تأکید کرد: «ما همزمان با اتمام فهرست فعلی، برنامهریزی مدونی را با پلیسراه برای اجرای دور جدید شناسایی هزار نقطه حادثهخیز آغاز کردهایم تا روند کاهش تصادفات جادهای بهصورت هدفمند، مستمر و مؤثر ادامه یابد.»