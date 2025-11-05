به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، در بخشی از پیام سردار سرتیپ دوم اکبر نوروزی آمده: حضور باشکوه قشر‌های مختلف مردم مهاباد، همزمان با لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، جلوه‌ای بی‌نظیر از روحیه وحدت و استکبارستیزی را به نمایش گذاشت. حضوری که نشان داد علی‌رغم تمام فشار‌های استکبار جهانی، اراده مردم برای دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و همدردی با مظلومان جهان مستحکم‌تر از قبل شده است.

اینجانب از حضور یکایک مردم ولایتمدار و شهید پرور مهاباد، دانش آموزان، فرهنگیان، نهاد‌ها و ارگان‌های مختلف که در این حماسه بزرگ انقلابی و مردمی نقش آفرینی کردند، تشکر و قدردانی می‌کنم.