چهارشنبههای نظارتی؛
ادامه طرح بررسی نحوه آموزش در مدارس استان
مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با حضور در برخی مدارس، از نزدیک روند فعالیتهای آموزشی و پرورشی را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل آموزش و پرورش استان در این بازدیدهای سرزده، با حضور در کلاسهای درس و گفتوگو با معلمان و دانشآموزان، ضمن بررسی شرایط آموزشی و پرورشی مدارس، از نزدیک در جریان مسائل، نیازها و پیشنهادات آنان قرار گرفت و بر لزوم توجه ویژه به خلاقیت، نشاط و مهارتآموزی در مدارس استان تأکید کرد.
ایوب رضایی با قدردانی از تلاش معلمان در مسیر ارتقای کیفیت یاددهی و یادگیری، اظهار داشت: مدرسه باید محیطی پویا، شاد و الهامبخش برای رشد فکری و مهارتی دانشآموزان باشد؛ چرا که آموزش بدون پرورش و نشاط، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
وی با اشاره به جایگاه ویژه فعالیتهای پرورشی در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش و لزوم تربیت نسلی خلاق، متعهد و مسئولیت پذیر افزود: خلاقیت، مهارتآموزی و نشاط باید در مدارس نهادینه شود تا بتوانیم نسلی توانمند و مسئولیتپذیر برای آینده کشور تربیت کنیم.
رضایی همچنین بر ضرورت توجه مدیران مدارس به وضعیت فضاهای آموزشی، تجهیزات، امکانات و رعایت عدالت آموزشی در مناطق مختلف استان تأکید کرد و گفت: ارتقای کیفیت آموزش و بهبود محیط یادگیری نیازمند مشارکت فعال همه عوامل مدرسه و حمایت خانواده هاست.
مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به اهمیت نظارت و بازدیدهای مستمر از مدارس بیان کرد: چهارشنبههای نظارتی فرصتی ارزشمند برای ارتباط تنگاتنگ با مدارس و شناخت بهتر ظرفیتها و چالشهای نظام تعلیم و تربیت است.
وی اضافه کرد: امیدواریم با همراهی معلمان، مدیران و اولیای گرانقدر، بتوانیم با اشراف کامل بر مسائل آموزش وپرورش، گامهای مؤثرتری در مسیر تحقق عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت یاددهی و یادگیری و پرورش نسلی خلاق، مؤمن و مسئولیت پذیر برداریم.