به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی،سردار علی‌محمد نائینی امروز در مراسم «از خرمشهر تا خان‌یونس؛ یک تمدن، یک جبهه» که در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، افزود: تقریباً دو ماه قبل از جنگ ۱۲ روزه نیز، نتانیاهو با ترامپ جلسه گذاشت و ادعا کرد که ظرف سه روز، نظام جمهوری اسلامی ایران را براندازی خواهد کرد. شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز بخشی از این گفت‌و‌گو را منتشر کرد.

او در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تسخیر لانه جاسوسی، یک عمل پیش‌دستانه بوده است، افزود: دانشجویان تسخیرکننده، با این فرضیه عمل کردند که این مکان یک سفارتخانه نیست، بلکه یک قرارگاه کودتا علیه نظام نوپای جمهوری اسلامی است. این فرضیه با اسنادی که پس از تسخیر، گردآوری و مطالعه شد، به طور کامل به اثبات رسید. امام خمینی (ره) نیز از این حرکت دانشجویان حمایت قاطع کردند و پشتیبانی گسترده مردم از تمام اقشار که به‌صورت پیوسته و برای مدت پنج تا شش ماه در مقابل لانه جاسوسی تجمع می‌کردند، این رویداد را به یک اتفاق ملی با بازتاب‌های جهانی برای نظام جمهوری اسلامی تبدیل کرد.

وی افزود: نظام جمهوری اسلامی، پدیده‌ای بی‌نظیر در دورانی بود که معادلات قدرت، دوقطبی بود. هنگامی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، تمامی نظام‌های سیاسی جهان یا در بلوک غرب قرار داشتند یا در بلوک شرق. امام رهبری انقلابی را عهده‌دار شد که یک نظام مستبد را فروپاشاند و از درون آن، جمهوری اسلامی متولد شد. از همان آغاز، مقابله هر دو ابرقدرت با این نظام نوپا شروع شد، زیرا که جمهوری اسلامی یک پدیده جدید بود که تمامی اهداف و منافع قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه منافع آمریکا را در منطقه به چالش کشید.

سخنگوی سپاه پاسداران با اشاره به هدف اصلی استکبار در جنگ هشت ساله گفت: براندازی نظام و تجزیه ایران هدف اصلی بود. برنامه‌ریزی شده بود که استان خوزستان و همزمان مناطق کردنشین و جنوب شرق از ایران جدا شوند. اسناد منتشرشده وزارت خارجه آمریکا که معمولاً پس از ۳۰ سال از طبقه‌بندی خارج می‌شود، به وضوح نشان می‌دهد که آن جنگ، طرحی کاملاً آمریکایی بود. دو ماه و نیم قبل از شروع جنگ، صدام حسین با برژینسکی مشاور امنیت ملی آمریکا، در مرز اردن جلسه گذاشت و بر سر جنگ علیه ایران به توافق رسید.