پخش زنده
امروز: -
آتش سوزی در ارتفاعات خان یک در روستای گلگون شهرستان ممسنی پس از چند روز مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس،رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ممسنی گفت: چند روزی است که آتش از ارتفاعات خان یک در روستای گلگون ممسنی شعلهور شده و تا بخشهایی از سومغان ادامه پیدا کرده است.
بهزاد عزیزی افزود: شدت باد و وجود علفزارهای منطقه صعبالعبور، شرایط را برای کنترل آتش سوزی دشوارتر کرده است.
او ادامه داد: در همان ساعات اولیه، پرسنل منابع طبیعی و نیروهای مردمی برای مهار و پایش آتش اعزام شدند و ستاد مدیریت بحران بلافاصله در فرمانداری ممسنی تشکیل شد.
عزیزی بیان کرد: با هماهنگیهای انجامشده، یک فروند هلیکوپتر از هوانیروز سپاه پاسداران استان فارس در شهرستان حضور یافت و در هشت مرحله هلیبرن و در دو روز متوالی، نیروها را در محل آتشسوزی پیاده کرد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ممسنی گفت: در این چند روز گروههای مردمی، همراه با کادر منابع طبیعی در چند مرحله موفق به مهار آتش شدند؛ اما وزش باد و ذغالهای ناشی از سوختن درختان روی صخرهها باعث شعلهور شدن مجدد آتش در این منطقه شد.
او ادامه داد : در حال حاضر آتش سوزی در این منطقه مهار شده است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ممسنی بیان کرد: تاکنون در این حادثه حدود ۱۳۰ هکتار از عرصههای منابع طبیعی و جنگلهای بلوط این منطقه طعمه حریق شده است.