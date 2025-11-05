به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ششمین مرحله از تمرینات ملی پوشان تیم والیبال نشسته بانوان برای آمادگی حضور در بازی‌های پاراآسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ از ۱۷ تا ۲۴ آبان ماه به میزبانی کمپ تیم‌های ملی جانبازان و توان یابان برگزار می‌شود.



زهرا لطفی، فاطمه جهانی، ندا پنجه باشی، زهرا نجاتی، فرزانه حیدری، سکینه قریشی، بهناز ذاکری پور، مهری فلاحی، سپیده جمال دوست، حدیث رضایی، زینب ملکی، بتول خلیل زاده، فاطمه عباسی، فرناز گلستانی، رقیه شمس الدین سعید، مریم کلهر، فاطمه مددی داودخانی و مریم ناظری ملی پوشان دعوت شده به این اردو هستند که تمرینات خود را با نظارت مریم ایرانمنش و بتول مهران پور مربیان تیم ملی انجام می‌دهند.



هادی رضایی به عنوان مشاور فنی و مریم تشکینی به عنوان مربی فرهنگی در کنار ملی پوشان حضور دارند و سودابه رسولی نیز سرپرست این اردو معرفی شده است.