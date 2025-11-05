پخش زنده
هندبالیست کردستانی به اردوی نهایی تیم ملی هندبال بزرگسالان کشور دعوت شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، با دعوت رافائل کاستیلو سرمربی تیم ملی هندبال ایران ۱۶ بازیکن منتخب در اردوی نهایی متصل به اعزام به بازیهای کشورهای اسلامی که طی روزهای ۱۵ تا ۱۹ آبان ماه برگزار میشود، به تمرین میپردازند.
براین اساس، آرمان رحمانی هندبالیست شایسته کردستانی نیز با دعوت سرمربی تیم ملی به اردوی نهایی فراخوانده شده است.
ملیپوشان کشورمان در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی با تیمهای قطر، مالدیو و امارات متحده عربی همگروه هستند.
تیم ملی هندبال بزرگسالان کشورمان روز ۲۳ آبان اولین دیدار خود را مقابل تیم قطر برگزار میکند.
مسابقات هندبال بازیهای کشورهای اسلامی از ۲۲ تا ۳۰ آبان ماه به میزبانی شهرریاض در کشور عربستان برگزار خواهد شد.