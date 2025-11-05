جهاد تببین با هدف تربیت نسلی مومن و تمدن ساز
گردهمایی جهادگران تبیین استان بوشهر با هدف تربیت نسلی مومن و تمدن ساز در سالن اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر برگزار شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، معین قرارگاه جهاد تبیین استان بوشهر در این گردهمایی گفت: در جنگ شناختی دشمن که به دنبال ناامیدی، نشان دادن ضعف و ناکارآمدی نظام والقاء دروغ به مردم است، جهاد تبیین بسیار مهم است.
عبدالرحیم افروغ افزود: جهاد تبیین به معنای روشنگری و ارائه حقایق در برابر تحریفات، شبهات و ابهاماتی است که در جامعه به ویژه در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی بوجود میآید.
وی در جمع معلمان، فرهنگیان و راهبران جهاد تبیین در مدارس اظهار کرد: جهاد تبیین یک مهارت مهم برای ارائه محتواهای درست و صحیح به دانش آموزان و عموم مردم، قبل از مسموم کردن ذهن آنها با محتواهای انحرافی از سوی دشمنان است.
معین قرارگاه جهاد تبیین استان بوشهر بیان کرد: هنرمندان و نخبگان نیز میتوانند با تولید محتوای خوب در جریان راهبردی جهاد تبیین کمک کننده باشند.
افروغ تصریح کرد: برای موضوع جهاد تبیین به اساتیدی صاحب اندیشه نیاز است.
در این گردهمایی ۱۵۰ فرهنگی از سراسر استان حضور داشتند که محتواهای آن به صورت مجازی به اشتراک گذاشته میشود.