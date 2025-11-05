به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، این روز‌ها عملیات اجرایی ساخت بیمارستان‌های ۳۵۰ تختخوابی و تامین اجتماعی مهاباد در مجموع با تخصیص دو ۲۷۰ میلیارد تومان اعتبار تسریع شده است.

عملیات ساخت بیمارستان ۶۴ تختخوابی تأمین اجتماعی مهاباد از سال ۹۶ آغاز شده است. فرماندار مهاباد در حاشیه بازدید از این طرح، از پیشرفت فیزیکی ۷۸ درصدی این طرح خبر داد. هم اکنون ۷۰ نفر در بخش‌های مختلف این طرح مشغول فعالیت و پیشبرد امور هستند.

با تکمیل و بهره برداری از این دو طرح، مهاباد به یکی از قطب‌های درمانی جنوب آذربایجان غربی تبدیل می‌شود.

فرماندار مهاباد همچنین از آغاز مرحله دوم عملیات اجرایی بیمارستان بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی این شهرستان خبر داد. برای این مرحله بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته که بعد از مشخص شدن پیمانکار مراحل ساخت آن آغاز شده است.