پخش زنده
امروز: -
مشاور وزیر و رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش گفت: از محورهای مهم رئیس جمهور در حوزه آموزش و پرورش به روز ر سانی تجهیزات آموزشی و بهبود مدیریت مدارس است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، باقرزاده در شورای آموزش و پرورش استان با تأکید بر لزوم اصلاح روشهای یاددهی و یادگیری معلمان افزود: تجهیزات آموزشی باید بهروز شود و مدیریت مدارس نیز نیازمند بهبود است که این موارد از جمله محورهای مورد تأکید رئیسجمهور است.
مشاور وزیر و رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش همچنین از استاندار خراسان جنوبی به دلیل اهتمام در امر آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت قدردانی کرد و افزود: مدرسه فرصتی برای شناسایی و هدایت استعدادهای فرزندان و شکوفایی کشور است.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس نیز با اشاره به اهمیت آموزش مهارتهای فنی و حرفهای گفت: برای پیشرفت باید مدارس فنی و حرفهای گسترش یابد، چراکه افزایش مهارتهای فردی میتواند آینده کشور و افراد را تضمین کند.
مجاوری همچنین بر مشارکت خیرین و مردم در طرحهای آموزشی تأکید کرد و افزود: این موضوع نقش مهمی در توسعه زیرساختهای آموزشی دارد.
وی گفت: نسل کنونی، نسلی هوشمند است و باید با بهرهگیری از فناوریهای نوین، هوشمندسازی و مدارس تعاملی، نسلی فرهیخته برای آینده ایران تربیت کنیم.
استاندار خراسان جنوبی نیز با اشاره به اینکه شورای آموزش و پرورش با اشاره به اینکه آسیبهای اجتماعی در استان ما کم است و این نشان از کیفیت تربیت در مدارس و خانوادهها دارد افزود: برای اتمام طرح ساختمان آموزش و پرورش استان و نیز تقسیم آموزش و پرورش مرکز استان به دو ناحیه، نیازمند همکاری و کمک از سوی وزارت آموزش و پرورش هستیم.
هاشمی بر توسعه نهضت فضای آموزشی در حوزه سختافزاری تأکید کرد و گفت: در برخی شهرستانهای استان، سرانه فضای آموزشی از میانگین کشوری بالاتر است، اما در مرکز استان هنوز فضای آموزشی کمتر از میانگین است و باید برای رفع این نابرابری تلاش شود.