به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رییس انجمن ادبی شعر و ادب استان همدان گفت: این کتاب‌ها شامل کتاب شعر فریاد بی صدا به نویسندگی مریم محمودی، کتاب حماسه هفت جستار عدد هفت در شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی به کوشش علی جهانپور، کتاب شعرسمفونی حیات به نویسندگی محمد پیله ور و کتاب باور‌های دینی ایرانیان باستان به نویسندگی عبدالله مظاهری است.

بهرام ترکمان افزود: از ابتدای امسال از ۱۰ عنوان کتاب دیگر نویسندگان استان هم رونمایی شده است و از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه و هفته کتاب از ۳۵ عنوان کتاب نویسندگان استان رونمایی می‌شود.

شعار امسال هفته کتاب جمهوری اسلامی بخوانیم برای ایران است.