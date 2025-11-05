۱۵ درصد از درآمدهای حاصل از معادن باید در راستای توسعه و آبادانی همان شهرستان‌ هایی هزینه شود که معادن در آن واقع شده‌ اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در دیدار امیر توکلی‌ رودی، نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی، با سیدسعید سیدعلایی، معاون توسعه مدیریت و امور مجلس سازمان برنامه و بودجه کشور، حقوق قانونی از محل معادن این دو شهرستان پیگیری شد.

توکلی رودی در این دیدار گفت: «این منطقه با کمبود بیش از ۵۰۰ کلاس درس روبرو است و دانش‌آموزان در شرایط سخت و نامناسبی تحصیل می‌ کنند. در حوزه درمان نیز مردم مجبور هستند برای دریافت ابتدایی‌ ترین خدمات پزشکی، مسیرهای طولانی و پرخطر را تا مشهد طی کنند. این در حالی است که میزبان بزرگترین ذخایر معدنی کشور هستند.

وی افزود: «در دستورالعمل بودجه‌ای که اخیراً تنظیم شده، سهم وصولی قانونی از شهرستان خواف برداشته شده است. این موضوع یک تخلف صریح از قانون است و به طور جدی مورد اعتراض قرار دارد.

پایبندی به قانون برای احقاق حقوق مردم

نماینده خواف و رشتخوار گفت: بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن، ۱۵ درصد از درآمدهای حاصل از معادن باید در راستای توسعه و آبادانی همان شهرستان‌ هایی هزینه شود که معادن در آن واقع شده‌ اند. این حق مسلم مردم ما است که در سال‌ های گذشته محقق نشده است.

توکلی‌ افزود: «با مسئولان مربوطه جلسات متعددی برگزار کرده‌ ایم، حتی طرح های مشخصی را به شورای برنامه‌ ریزی استان ارائه داده‌ ایم. از سازمان برنامه و بودجه درخواست دارم تا با تفسیر درست از قانون، از تضییع حق مردم این منطقه جلوگیری کند.

وی تأکید کرد: «با توجه به اینکه طبق قانون، عواید حاصل از معادن باید در شهرستان خواف تخصیص یابد، برای شهرستان رشتخوار به طور جداگانه پیگیری تخصیص اعتبارات از محل مسئولیت اجتماعی وزارت نفت را در دستور کار داریم.

نماینده خواف و رشتخوار با اشاره به همکاری‌ های بخش خصوصی خاطرنشان کرد: «معدن‌ داران منطقه با وجود پرداخت سهم قانونی خود، خود پای کار آمده‌ اند و در حال ساخت جاده هستند. این نشان می‌ دهد اگر سهم قانونی شهرستان به درستی تخصیص یابد، می‌ تواند محرومیت را به حداقل برساند.

توکلی‌ رودی از معاون سازمان برنامه و بودجه خواست: دستور بررسی این تخلف و اصلاح دستورالعمل بودجه را صادر کند تا مانع از تبعات اجتماعی و تضییع حقوق قانونی مردم خواف و رشتخوار شود.