به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات قهرمانی آب‌های آرام بانوان ایران امروز پنج شنبه ۱۴ آبان در دریاچه آزادی در حال برگزاریست.

قایقرانان در این رقابت در مواد کایاک و کانو ۵۰۰ و ۲۰۰ متر تک‌نفره و دونفره به رقابت می‌پردازند.

ورزشکارانی از ۱۸ استان کشور از جمله گیلان، اصفهان، بوشهر، مازندران، لرستان، هرمزگان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، تهران، کردستان، البرز، کرمانشاه، همدان، مرکزی، خراسان رضوی، منطقه آزاد انزلی، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و سیستان و بلوچستان در این رقابت حضور دارند.

این مسابقات با برگزاری فینال‌های ۵۰۰ متر در دریاچه آزادی پیگیری شد.

در گروه اول مقدماتی کایاک یکنفره ۲۰۰ متر الناز شفیعیان از گیلان، عسل کاظمی از تهران ب و نجمه سجادی از هرمزگان و در گروه دوم مقدماتی ترنم اکبرزاده از تهران الف، گلناز غضنفریان از مازندران و آیناز گرامی از آذربایجان شرقی از البرز اول تا سوم شدند.

در فینال کایاک یکنفره ۵۰۰ متر مریم آقایی از تهران الف با زمان ۲:۰۳.۶۴۰ دقیقه مدال طلا، کیانا کمال‌زاده از هرمزگان با زمان ۲:۰۵.۰۲۰ دقیقه مدال نقره و تانیا کارگرپور از گیلان با زمان ۲:۰۸.۴۳۰ دقیقه مدال برنز گرفتند.

در گروه اول مقدماتی کانوی یکنفره ۲۰۰ متر هستی ناصری از تهران الف، فاطمه زندی از همدان و فاطمه سالاری‌پور از هرمزگان و در گروه دوم مقدماتی هیوا افضلی از کرمانشاه، آیلین اشتری از تهران ب و مژده مطرقی از بوشهر اول تا سوم شدند.

در مسابقه نیمه‌نهایی کایاک یک‌نفره ۲۰۰ متر مهسا گرجی از کردستان، آنیتا آبادی از بوشهر و باران پرون از البرز اول تا سوم شدند.

در فینال کانوی یک‌نفره ۵۰۰ متر هدیه خیرآبادی از تهران الف با زمان ۲:۱۷.۷۵۰ دقیقه مقام اول، نسترن خیرالهی از مازندران با زمان ۲:۲۴.۳۱۰ دقیقه مقام دوم و شیما داناپور از آذربایجان شرقی با زمان ۲:۳۶.۶۶۰ دقیقه مقام سوم را کسب کردند.

در رقابت نیمه‌نهایی کانوی یک‌نفره ۲۰۰ متر آوا قدیانی از البرز، حنانه حاجی‌پور از مازندران و مهیا همتی از آذربایجان شرقی اول تا سوم شدند.

در فینال کایاک یکنفره ۲۰۰ متر الناز شفیعیان از گیلان با زمان ۴۴.۴۶۰ ثانیه، ترنم اکبرزاده از تهران الف با زمان ۴۶.۰۴۰ ثانیه و گلناز غضنفریان از مازندران با زمان ۴۷.۰۸۰ ثانیه مدال طلا، نقره و برنز را کسب کردند.

در فینال کانوی یک‌نفره ۲۰۰ متر هیوا افضلی از کرمانشاه با زمان ۵۱.۸۲۰ ثانیه صاحب مدال طلا شد، هستی ناصری از تهران الف با زمان ۵۳.۱۲۰ ثانیه نقره گرفت و مژده مطرقی از بوشهر با زمان ۵۷.۴۳۰ ثانیه مدال برنز را از آن خود کرد.

مسابقات در نوبت عصر با برگزاری رقابت‌های کایاک و کانوی دونفره ادامه پیدا خواهد کرد.