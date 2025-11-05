به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، شهرام فرجی از آغاز سی و هفتمین جشنواره تئاتر استانی چهارمحال و بختیاری از تاریخ ۲۱ آبان‌ماه خبر داد و گفت: در این دوره شاهد رقابت ۹ اثر صحنه‌ای و پنج اثر خیابانی از شهرستان‌های شهرکرد، بروجن، فارسان، لردگان و کیار است.

وی به نمایش یک اثر صحنه‌ای با عنوان «کرگدن» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا طاهریان در بخش جنبی جشنواره سی و هفتم هم اشاره کرد و گفت: نمایش‌های راه یافته به بخش اصلی جشنواره از ۲۱ آبان رقابت خود را برای راهیابی به جشنواره تئاتر فجر در شهرکرد آغاز خواهند کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری از تماشاخانه مجتمع فرهنگی هنری مهر، آمفی تئاتر امیرکبیر و محوطه مجتمع امام صادق (ع) شهرکرد به عنوان سه مکان در نظر گرفته شده برای اجرای نمایش‌های جشنواره نام برد و افزود: این رویداد باسابقه هنری از ساعت ۹:۳۰ روز چهارشنبه ۲۱ آبان با نمایش صحنه‌ای «در» به نویسندگی مهدی مشهور و کارگردانی حسین وکیلی در تماشاخانه مهر کلید می‌خورد.

وی یادآور شد: در این روز و از ساعت ۱۲ نخستین نمایش خیابانی جشنواره سی و هفتم نیز با نام «بلوط و زاگرس» کاری از هنرمندان شهرستان فارسان به نویسندگی و کارگردانی غلامعباس دادور در محوطه مجتمع امام صادق شهرکرد، پذیرای تماشاگران است.

فرجی با بیان اینکه نمایش آثار جشنواره در نوبت عصر در ساعت‌های ۱۵، ۱۷:۳۰ و ۱۹ آغاز خواهد شد، گفت: در روز نخست جشنواره و در نوبت عصر، به ترتیب نمایش «رخت شور شاه» از کیار به نویسندگی بابک لطفی خواجه پاشا و کارگردانی رضا علوی در آمفی تئاتر امیرکبیر، نمایش «آبادی» از شهرکرد به نویسندگی و کارگردانی پریا امینی در محوطه مجتمع امام صادق و نمایش «ن تار» از فارسان به نویسندگی فتانه عباسی و یاسر الله‌بخشی و به کارگردانی یاسر الله‌بخشی در تماشاخانه مهر اجرا می‌شوند.

دبیر جشنواره سی و هفتم تئاتر استانی چهارمحال و بختیاری گفت: در روز دوم این جشنواره، هنرمندان بروجنی از ساعت ۹:۳۰ در تماشاخانه مهر و در نمایشی با نام «زقوم» به نویسندگی و کارگردانی پژمان شبانی توان خود را در جذب رضایت و رأی مثبت داوران جشنواره به روی صحنه می‌آوردند.

وی افزود: پس از نمایش زقوم و در نوبت عصر، سالن آمفی تئاتر امیرکبیر میزبان نمایشی با نام «شامگاه ۲۵» از شهرکرد خواهد بود که این اثر را نیز پریا امینی به عنوان دومین کار خود در این دوره از جشنواره، نویسندگی و هدایت کرده است.

فرجی با بیان اینکه علاقه‌مندان به تئاتر و تماشاگران حاضر در مجتمع امام صادق شهرکرد در روز دوم جشنواره استانی از ساعت ۱۷:۳۰ می‌توانند اجرای نمایش خیابانی «اینجا سرزمین من است» را به نویسندگی کریم پزشکی و کارگردانی رضا علوی نظارگر باشند، تصریح کرد: این اثر هم دومین کار هنری رضا علوی در جشنواره سی و هفتم به شمار می‌رود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری در ادامه نمایش «شنو جان اشکت افتاده …» به نویسندگی مریم سلیمانی بابادی و مهدی جعفری و کارگردانی مهدی جعفری را آخرین اثر اجرایی جشنواره در روز دوم این رویداد بیان کرد که از ساعت ۱۹ در تماشاخانه مهر میزبان علاقه‌مندان و دوستداران تئاتر خواهد بود.

وی برنامه اجرایی جشنواره در روز سوم را نیز شامل ۵ اثر نمایشی دانست و اظهار داشت: «هالو لال، زار می‌زند» به نویسندگی امیرمحمد اسدی و کارگردانی مشترک وی با حمید حیدری، کاری از هنرمندان فارسانی است که در این روز از ساعت ۹:۳۰ در تماشاخانه مهر به روی صحنه می‌رود.

فرجی از «سیر کوت» به نویسندگی پریا امینی و کرگردانی سعید شیرزاد به عنوان دیگر نمایش خیابانی جشنواره سی و هفتم نام برد که از ساعت ۱۲ روز جمعه ۲۳ آبان در مجتمع امام صادق شهرکرد اجرا می‌شود.

وی یادآور شد: در نوبت عصر روز سوم جشنواره به ترتیب نمایش‌های «بردین» به نویسندگی و کارگردانی داریوش خدادادی از ساعت ۱۵ در آمفی تئاتر امرکبیر، «تنم وطنم» کاری از هنرمندان لردگانی به نویسندگی پریسا محسنی و مصطفی حسنی از ساعت ۱۷:۳۰ در محوطه مجتمع امام صادق و نمایش «خاکستر هنوز گرم است» به نویسندگی و کارگردانی وحید حکمت پناه از ساعت ۱۹ در تماشاخانه مهر اجرا می‌شوند تا پرونده بخش رقابتی این دوره از جشنواره بسته شود.

دبیر سی و هفتمین جشنواره تئاتر چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه صبح روز شنبه، اثر جنبی جشنواره از ساعت ۹:۳۰ در پلاتوی امیرکبیر میزبان علاقه‌مندان است، افزود: آئین پایانی این رویداد هنری هم در همین روز و از ساعت ۱۵ در فرهنگسرای بزرگ شهرکرد برگزار می‌شود و نمایندگان استان در جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با رأی داوران این دوره از جشنواره مشخص می‌شوند.

بنا به اعلام دبیرخانه سی و هفتمین دوره جشنواره تئاتر استانی چهارمحال و بختیاری، نشست‌های نقد و بررسی آثار نمایشی این جشنواره، هر روز پس از آخرین اجرا در سالن جلسات مجتمع فرهنگی هنری مهر شرکرد برگزار خواهد شد