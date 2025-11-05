خدمات نهاد‌های وابسته به سازمان ملل متحد به مهاجران افغان در مرز اسلام قلعه هرات به حالت تعلیق درآمده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ دفاتر سازمان ملل متحد فعالیت‌های خود را در گذرگاه مرزی اسلام قلعه در مرز ایران و افغانستان به علت تشدید محدودیت‌ها بر کار زنان در این منطقه به حالت تعلیق درآورده است.

«ایندریکا راتواته» هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان گفته است: سازمان ملل و شرکای بشردوستانه ما مجبور شدند عملیات کمک رسانی را در اسلام قلعه متوقف کنند زیرا محدودیت‌های تازه مانع ادامه فعالیت کارمندان زن افغان در این گذرگاه شده است.

هنوز حکومت افغانستان در این باره واکنش نشان نداده است، مسئله کار و اشتغال زنان در موسسات غیردولتی بویژه نهاد‌های وابسته به سازمان ملل به عنوان یک مسئله مهم میان سازمان ملل و حکومت افغانستان مطرح است.

قبل از این نیز گزارش‌هایی مبنی بر اعمال محدودیت خدمات رسانی زنان در مناطق زلزله زده استان کنر در شرق افغانستان مطرح شده بود.