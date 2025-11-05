به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت مهاباد در حاشیه بازدید گروه ویژه تامین مالی وزارت صمت از معادن مهاباد گفت: مسولان وزارت صمت از دو واحد معدنی سیلیس و سنگ مهاباد بمنظور بررسی مشکلات، حمایت مالی و پرداخت تسهیلات برای فرآوری و توسعه این واحد‌ها بازدید کردند و مقرر شد ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای توسعه واحد‌های معدنی مهاباد پرداخت شد.

معدن سیلیس روستای قوپی باباعلی سالانه حدود۱۸۰ هزار تن سیلیس تولید می‌کند که ۱۰ درصد آن به ۵ کشور خارجی صادر می‌شود.

گروه ویژه تامین مالی وزارت صمت پیش از این از واحد‌های صنعتی و معدنی مرکز استان و شهرستان‌های سلماس، خوی، نقده، بوکان، میاندوآب و باروق هم بازدید کردند.