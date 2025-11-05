به گزارش خبر گزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، استاندار در مراسم افتتاح پنجمین کنفرانس ملی «انجمن علمی پارک‌های علم و فناوری و سازمان‌های نوآوری ایران» که در تالار امام رضا (ع) دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد گفت: این استان با دسترسی به آب‌های آزاد، معادن غنی فلزی، اراضی حاصلخیز کشاورزی و انرژی‌های تجدیدپذیر از مزیت‌های بی‌نظیری برای توسعه پایدار برخوردار است و می‌تواند نقش مؤثری در اقتصاد ملی ایفا کند.

منصور بیجار گفت: تحول دانش‌بنیان باید به‌عنوان راهبرد اصلی پیشرفت در دستور کار دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی قرار گیرد.

وی افزود: با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۵۰۰ هکتار زمین در زاهدان برای احداث بزرگترین ناحیه نوآوری جنوب شرق کشور اختصاص یافته و تفاهم‌نامه‌هایی نیز برای ایجاد دو پارک علم و فناوری جدید در زابل و چابهار امضا شده تا بستر استقرار شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان فراهم شود.