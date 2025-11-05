یلدا قربانپور و مبینا اکملی دو ورزشکار مشهدی هستند که به اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال بانوان ناشنوا دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس هیأت ورزش‌های ناشنوایان مشهد گفت: در نشستی که با جانقربانیان مربی یلدا قربانپور برگزار شد ، درباره روند تمرینات و آمادگی این ورزشکار جوان ۱۳ ساله توضیحاتی دادند.

بیگی افزود: جانقربانیان دارای سطح مربیگری درجه ۲ آسیایی و از مربیان درجه یک لیگ برتر کشور است و قول همکاری در تمام مراحل استعدادیابی و آموزش ناشنوایان را داده است.

وی گفت:خانم‌ها محمدزاده و محبی نیز مربیان باتجربه مبینا اکملی هستند و در تماس تلفنی از وضعیت این ورزشکار اظهار رضایت کردند.