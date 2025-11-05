رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری کرمانشاه گفت: مغازه صافکاری و سه دستگاه خودرو درون آن در شهرک تکاور به علت نامعلوم دچار حریق شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،آتشپاد سعید قادری گفت: ساعت ۱۲:۴۰ ظهر امروز چهارشنبه (۱۴ آبان ماه) در پی تماس های مردمی و اعلام این حادثه بلافاصله ۹ آتش نشان با ۳ دستگاه خودرو سبک و سنگین اطفایی از ایستگاه های شماره پنج و هفت سازمان به محل اعزام و آتش سوزی را که به طبقه فوقانی مغازه (واحد مسکونی) سرایت کرده بود، را مهار کردند.

وی ادامه داد: این آتش سوزی موجب سوختگی خودروهای پژو ۴۰۵، سمند و پیکان وانت درون مغازه و همچنین آسیب به منزل همجوار شد.

سعید قادری در پایان با اعلام مصدومیت یک نفر در این حادثه یادآور شد: علت آتش سوزی در دست بررسی است.