طرح تشدید برخورد باتخلفات پلاک مخدوش واستفاده غیرمجاز از فلاشر و چراغ های الوان و زنون در گلستان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ رئیس پلیس راهور گلستان از آغاز طرح تشدید برخورد با استفاده غیرمجاز از فلاشر(تجهیزات اختصاصی خودروهای امدادی)بر روی خودروهای شخصی، استفاده از چراغهای زنون و مخدوش کردن پلاک خودرو خبر داد. سرهنگ عباس مهاجر بسطامی گفت: در این طرح برخورد با تخلفات چراغهای وسایل نقلیه شامل چراغهای الوان و رنگی، چراغهای اضافی و زنون که باعث خیرهشدن چشم سایر رانندگان میشود و استفاده وسایل نقلیه غیرمجاز از تجهیزات وسایل نقلیه امدادی بهشدت در دستور کار قرار دارد. وی افزود: در این طرح راننده خودروهای متخلف ضمن اعمال قانون برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی خواهد شد. سرهنگ بسطامی تأکید کرد: دستکاری در اعداد و ارقام پلاک و نصب پلاک وسیله نقلیه بر روی وسیله نقلیه دیگر برابر ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب میشود و از ۶ ماه تا یک سال حبس دارد.