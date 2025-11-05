رئیس پلیس راهور گلستان از آغاز طرح تشدید برخورد با استفاده غیرمجاز از فلاشر(تجهیزات اختصاصی خودروهای امدادی)بر روی خودروهای شخصی، استفاده از چراغ‌های زنون و مخدوش کردن پلاک خودرو خبر داد.

سرهنگ عباس مهاجر بسطامی

گفت:

در این طرح برخورد با تخلفات چراغ‌های وسایل نقلیه شامل چراغ‌های الوان و رنگی، چراغ‌های اضافی و زنون که باعث خیره‌شدن چشم سایر رانندگان می‌شود و استفاده وسایل نقلیه غیرمجاز از تجهیزات وسایل نقلیه امدادی به‌شدت در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در این طرح راننده خودروهای متخلف ضمن اعمال قانون برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی خواهد شد.

سرهنگ بسطامی تأکید کرد: دستکاری در اعداد و ارقام پلاک و نصب پلاک وسیله نقلیه بر روی وسیله نقلیه دیگر برابر ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود و از ۶ ماه تا یک سال حبس دارد.