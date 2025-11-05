پخش زنده
مسابقات قهرمانی کشور آبهای آرام بانوان در دریاچه آزادی با قهرمانی تیم تهران به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات قهرمانی کشور آبهای آرام بانوان ایران امروز چهارشنبه ۱۴ آبان در دریاچه آزادی برگزار شد.
ورزشکارانی از ۱۸ استان کشور از جمله گیلان، اصفهان، بوشهر، مازندران، لرستان، هرمزگان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، تهران، کردستان، البرز، کرمانشاه، همدان، مرکزی، خراسان رضوی، منطقه آزاد انزلی، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و سیستان و بلوچستان در این رقابت حضور داشتند.
پس از انجام ۲۴ دور مسابقه در مواد کایاک و کانوی یکنفره و دونفره در مسافتهای ۲۰۰ و ۵۰۰ متر در نوبت صبح و عصر و مشخص شدن امتیازها، تیمهای برتر معرفی شدند.
بر این اساس تیم تهران با ۱۰۸ امتیاز عنوان قهرمانی این دوره از رقابتها را کسب کرد، گیلان با ۷۹ امتیاز در جایگاه نایبقهرمانی ایستاد و مازندران با ۷۷ امتیاز رده سوم را به خود اختصاص داد.
در پایان رقابتهای امروز، مراسم اختتامیه با توزیع نشان و جام قهرمانی تیمها برگزار شد.