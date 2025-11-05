به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛مرتضی زمانی، ایده‌پرداز و مجری این طرح بزرگ کشوری در حاشیه این مراسم گفت: این جنگل شهری در زمینی به مساحت ۲۰ هکتار با کاشت ۳۲۰ هزار اصله نهال اکالیپتوس، گز شاهی و صنوبر آفریقایی به بهره داری رسید.

وی با اشاره به هزینه‌ی ۱۲۰ میلیارد تومانی این طرح افزود: سالانه یک و نیم میلیون نهال هم در راستای طرح کاشت یک میلیارد درخت در کشور در این مجموعه تولید و به منابع طبیعی استان تحویل داده می‌شود.

رضا افلاطونی معاون وزیر جهاد کشاورزی هم در این مراسم اجرای این طرح را در راستای نهضت یک کاشت یک میلیارد درخت در کشور دانست و گفت: طی ۲ سال گذشته ۵۳۰ میلیون نهال تولید و توزیع شده و تا دو سال آینده این عدد را به یک میلیارد درخت خواهیم رساند.

محمدعلی کاظمی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان هم با اشاره به اهمیت این طرح گفت: زراعت چوب، پوشش فضای سبز، تولید اکسیژن و کاهش گرد و غبار از جمله مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح است.

مجتمع کشت و صنعت به آفرین گچساران به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های مجتمع فولاد کویر مجری طرح ایجاد بزرگ‌ترین جنگل شهری در خاورمیانه است.