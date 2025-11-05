پخش زنده
آتشسوزی گستردهای که از ۱۲ آبان ماه در منطقه کوه شاه زکی واقع در شهرستان ممسنی آغاز شده به دلیل پوشش گیاهی خشک و شرایط باد، در حال گسترش است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس،رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ممسنی گفت: در همان ساعات اولیه نیروهای امدادی در محل آتش سوزی حضور یافتند و تاکنون چندین مرتبه موفق به مهار آتش شدند.
بهزاد عزیزی افزود: اما مسیرهای دسترسی به محل حادثه آتش سوزی کوهستانی و صخرهای است و عملیات اطفا نیازمند حضور نیروهای آموزشدیده و مجهز به تجهیزات ایمنی است و به همین دلیل در مهار کامل آتش با مشکل رو برو هستیم.
او در پایان گفت: با هماهنگیهای صورت گرفته نیروهای متخصص و واکنش سریع شامل کادر منابع طبیعی، حامیان طبیعت و دهیاران امروز به محل آتش سوزی اعزام شدند و همچنان در تلاش برای مهار آتش هستند.