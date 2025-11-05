پخش زنده
پنجمین مرکز تجاری ایران در چین افتتاح شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ هدف از تاسیس این مراکز، بازاریابی محصولات و خدمات ایرانی در خارج از کشور، تسهیل گری برای تجار ایرانی در بازارهای صادراتی و معرفی توانمندیهای تولیدی – صادراتی ایران در حوزه کالا و خدمات است.
مصاحبه شونده ها:
۱- علاءالدین بروجردی - رئیس انجمن دوستی ایران و چین
۲- محمود نجفی عرب - رئیس اتاق بازرگانی تهران
۳- ابراهیم یوسف نژاد- رئیس مرکز تجاریایران در شانگهای
۴- جانگ هویی تن - تاجر چینی
۵- شین لو - استاد دانشکده حقوق دانشگاه شانگهای