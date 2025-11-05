به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر سازمان‌های مردم نهاد و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: تفاهمنامه خیّری بهسازی و ساخت مرکز شیمی درمانی سرپایی زنده یاد حمیدرضا کارگر حاجی آبادی بین دکتر علی زارع هروکی معاون درمان دانشگاه و خیّر نیک اندیش علی اکبر کارگر حاجی آبادی امضا شد.

دکتر علیرضا اسلامی افزود: این مرکز شیمی درمانی سرپایی در پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی خاتم الانبیا به متراژ ۳۲۰ متر مربع و در یک طبقه، به یاد شادروان حمیدرضا کارگر حاجی آبادی، فاطمه سادات حیدری و فرزندانش محمد یاسین و محمد متین کارگر ساخته می‌شود.