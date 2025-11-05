با وجود گذشت یکسال از حادثه فروریختن بخشی از ساختمان ایستگاه راه‌آهن شهر نووی ساد در شمال غرب صربستان که به اعتراضات عمومی در این کشور منجر شد، معترضان همچنان در شهر‌های مختلف صربستان دست به تظاهرات و راهپیمایی می‌زنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو، با وجود گذشت یکسال از حادثه فروریختن بخشی از ساختمان ایستگاه راه‌آهن شهر نووی ساد در شمال غرب صربستان که به اعتراضات عمومی در این کشور منجر شد، معترضان همچنان در شهر‌های مختلف صربستان دست به تظاهرات و راهپیمایی می‌زنند.

سال گذشته و در حادثه فروریختن بخشی از ساختمان ایستگاه راه‌آهن شهر نووی‌ساد ۱۶ نفر جان خود را از دست دادند، موضوعی که به بهانه مخالفان دولت برای تجمعات خیابانی و درخواست استعفای رئیس جمهور بدل شد.

علی‌رغم تلاش‌های ووچیچ، دولت صربستان هنوز نتوانسته است، معترضان را آرام کند.

پارلمان اروپا در آخرین گزارش خود درباره صربستان با وجود همراهی این کشور با سیاست‌های کلی اتحادیه اروپا از جمله پیوستن به تحریم‌های بی‌اساس این اتحادیه علیه جمهوری اسلامی ایران به شدت برخورد دولت با معترضان را محکوم کرده است.

این در حالی است که به نظر می‌رسد اکساندر ووچیچ، تلاش دارد تا با انجام یک بازی میانه ضمن حفظ روابط سنتی و دیرین خود با روسیه، اروپا را نیز از دست ندهد.