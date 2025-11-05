به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان با تاکید بر ممنوعیت کوچک سازی و تغییر کاربری زمین های کشاورزی و باغی در استان گفت: امنیت غذایی به کشاورزی وابسته است و ساخت و ساز در زمین های کشاورزی و ویلاسازی در این زمین ها ، این امنیت ملی را خدشه دار می کند .

مهدی رزاقی نژاد از برخورد بدون اغماض با ساخت و سازهای غیرمجاز در استان خبر داد و گفت: در سراسر استان دادستان ها مکلفند بر اجرای آرای قلع و قمع و همین طور تبصره دو ماده ده حفظ کاربری زمین های کشاورزی و باغی از سوی امور اراضی و جهاد کشاورزی نظارت کنند و مدیرانی را که کوتاهی می کنند تحت تعقیب قضایی قرار دهند.

رزاقی نژاد افزود: در شهر ستان گرگان هم ۴ فقره رای قطعی قلع و قمع و ۲۸ مورد هم در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون خفظ کاربری زمین های کشاورزی و باغی در حریم شهر گرگان و کوی طبیعت گرگان و روستاهای اوزینه و ولیک آباد ، اجرا شد.

رزاقی نژاد گفت: با این اقدام ۱۲ هزار و سیصد مترمربع زمین های کشاورزی آزادسازی شد .

دادستان مرکز استان گلستان به هم استانی ها توصیه کرد: پیش از خرید زمین یا ساخت و ساز در زمین های کشاورزی و باغی ، از منابع طبیعی و جهاد کشاورزی استعلام بگیرند تا در آینده دچار مشکل نشوند.