کشتی در اصفهان در سال‌های اخیر توانسته است خود را به روز‌های پر فروغ و درخشان دهه‌های گذشته نزدیک کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛استعداد‌های کشتی اصفهان که در سال‌های اخیر با حضور مربیان با دانش و دلسوز در مسیر پیشرفت کشتی استان قرار گرفته‌اند.

کشتی گیرانی که هر کدام به دنبال پوشیدن پیراهن تیم ملی و کسب عناوین بین المللی و جهانی هستند.

هدف‌هایی که حالا با رشد و توسعه دوباره کشتی در اصفهان نسبت به گذشته دست یافتنی‌تر شده است.

نونهالان و نوجوانان آینده دار کشتی اصفهان و ایران که خوب می‌دانند برای رسیدن به هدف‌هایی که دارند باید در این مسیر سخت تمرین و تلاش کنند.

حالا اصفهان با داشتن بیش از ۱۰ هزار کشتی گیر مستعد در کنار مربیان با دانش و قهرمان پرور قرار تضمینی برای آینده این رشته در ایران باشند.