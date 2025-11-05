پخش زنده
امروز: -
قبض گاز پرمصرفترین مشترک گاز آذربایجانغربی سال گذشته ۱۰۷ میلیون تومان بوده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، سرپرست خدمات فنی و فروش عمده شرکت گاز آذربایجانغربی گفت: سال گذشته یکی از مشترکان استان ۱۰۷ میلیون تومان مبلغ گاز، پرمصرفترین مشترک بود که در بازه یک دورهی مصرف، ۱۱ هزار و ۵۲۰ مترمکعب گاز مصرف کرده بود.
حسن تقوی افزود: ۱۹ هزار و ۸۸ مشترک گاز آذربایجانغربی فصل سرد سال گذشته، جزو مشترکان بسیار پرمصرف قرار گرفتند و ۱۹۰ هزار و ۱۷۱ مشترک نیز پرمصرف شناسایی شدند.
وی ادامه داد: براین اساس، ۴۲۷ هزار و ۶۰۳ مشترک نیز گروه مصرفی متعارف و یا متوسط و ۴۲۶ هزار و ۷۵۱ مشترک هم در گروه کم مصرفها قرار گرفتند.
سرپرست خدمات فنی و فروش عمده شرکت گاز آذربایجانغربی در ادامه، درباره مشترکان معاف از پرداخت گازبها نیز اظهار داشت: در آذربایجانغربی ۶۷ هزار و ۹۵ مشترک تحت پوشش کمیته امداد، ۲۱ هزار و ۴۳۵ مشترک تحت پوشش بهزیستی و ۳۱۳۳ مساجد و اماکن مذهبی استان معاف از پرداخت گازبها هستند.