به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛معاون امنیتی و انتظامی استاندار در این آیین با اشاره به رویداد‌های ۱۳ آبان در سال‌های ۴۳،۵۷،۵۸ این سه اتفاق مهم در تاریخ ایران اسلامی را حائز اهمیت دانست وضمن تبیین این سه رویداد افزود: امروز باید این سه واقعه مهم برای نسل جدید تببین شود تا به ماهیت و خوی استکباری آمریکای جنایتکار پی برد.

اکبر صالحی خون شهدا را مایه برکت و امنیت امروز جامعه دانست و افزود: امروز همه ما وظیفه داریم با تاسی از سیره شهدا و خانواده معظم شهدا و ایثارگران و تبعیت از ولی فقیه از ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی دفاع کنیم.