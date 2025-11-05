به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،حبیبی استاندار کرمانشاه در این مراسم بر لزوم توسعه کشت گلخانه‌ای در کرمانشاه تأکید و اظهار کرد: سطح زیر کشت موجود در گلخانه‌های استان قابل قبول نیست و با توجه به ظرفیت‌های بالای کرمانشاه در بخش کشاورزی، افزایش سطح زیر کشت گلخانه‌ای از اولویت‌های اصلی استان است و همه حمایت‌های لازم را در این زمینه انجام خواهیم داد. استاندار کرمانشاه افزود: همه دستگاه‌ها از توسعه گلخانه‌ها حمایت می‌کنند؛ چرا که این طرح‌ها نقش مهمی در صرفه‌جویی آب، بهبود کیفیت محصولات و افزایش بهره‌وری دارند و اگر به دنبال ارتقای صادرات بخش کشاورزی هستیم، توسعه کشت گلخانه‌ای یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. دکتر حبیبی با تقدیر از سرمایه‌گذاران و حمایت‌های سیستم بانکی بیان کرد: سرمایه‌گذاری در گلخانه‌هایی که قابلیت تولید تا ۷۰۰ تن محصول در هر هکتار را دارند، قطعاً اقتصادی و سودآور است که از همین رو، لازم است مجوزها و تسهیلات مورد نیاز به سرعت و با دقت صادر شود تا پروژه‌ها در کمترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسند. وی با اشاره به نمونه‌های موفق کشت گلخانه‌ای در کشور، این پروژه را الگویی برای سایر طرح‌های مشابه دانست و از تمامی نهادها و سرمایه‌گذاران خواست تا با همت و تلاش مضاعف، زمان بهره‌برداری از این طرح‌ها را به کمتر از یک سال کاهش دهند. وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، این طرح به‌عنوان یک نمونه موفق ملی معرفی شود.