هشتاد و پنج کشور دنیا در قبال واردات یک میلیون و ۴۶ هزار تن کالا از استان مرکزی، ۷۸۳ میلیون دلار وجه پرداخت کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیر گمرکات استان به خبرگزاری صداوسیما گفت: از ابتدای سال تا پایان مهرماه یک میلیون و ۴۶ هزار تن کالا به ارزش ۷۸۳ میلیون دلار از استان مرکزی به ۸۵ کشور دنیا صادر شده است.

روح الله غلامی افزود: کشور‌های پاکستان، افغانستان، عراق، ترکیه و امارات مهمترین مقاصد صادراتی استان مرکزی بوده و کالا‌هایی نظیر هیروکربن ها، گاز مایع، سوخت جت، شمش آلومینیوم، عایق‌های رطوبتی و محصولات لبنی بیشترین فراوانی صادرات را در بین کالا‌های صادراتی داشته‌اند.

مدیرگمرکات استان گفت: تا پایان مهرماه ۱۷۷ تن کالا به ارزش ۴۸۷ میلیون دلار هم به استان وارد شده که ماشین آلات خط تولید و مواد اولیه از جمله بیشترین محصولاتی وارداتی بوده است.