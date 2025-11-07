به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضاء با بیان رشد و توسعه کشت های گلخانه ای در این شهرستان گفت: با هدف استفاده بهینه از منابع آب ، کشاورزان این شهرستان بیش از ۱۶۷ هکتار از زمین های کشاورزی خود را به کشت های گلخانه ای اختصاص داده اند .

صدیقه مویدی افزود : کشاورزان این منطقه در هر دوره کشت ، بیش از ده هزارتن محصولات صیفی و سبزیجات تولید می کنند.

مویدی ادامه داد : در کشت گلخانه ای شهرستان بیضا رتبه اول استان فارس را به خود اختصاص داده است.

او بیان کرد : استفاده بهینه از منابع آب ، ارتقاء سطح کیفیت ، مرغوبیت و سلامت محصول ، صرفه اقتصادی بالا و ایجاد اشتغال دائم از مهمترین مزایای کشت گلخانه ای است و در حال حاضر بیش از صد واحد گلخانه در شهرستان بیضا مشغول تولید محصولات گلخانه ای هستند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا در پایان گفت : تولیدات گلخانه ای این شهرستان از جمله گوجه فرنگی، گوجه گیلاسی و فلفل دلمه است که علاوه بر بازارهای داخلی به کشورهای حوزه خلیج فارس و روسیه نیز صادر می شود.