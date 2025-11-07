پخش زنده
شهرستان بیضا با داشتن بیش از ۱۶۷ هکتار سطح زیر کشت محصولات گلخانهای رتبه اول تولید این محصولات را در استان فارس دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضاء با بیان رشد و توسعه کشت های گلخانه ای در این شهرستان گفت: با هدف استفاده بهینه از منابع آب ، کشاورزان این شهرستان بیش از ۱۶۷ هکتار از زمین های کشاورزی خود را به کشت های گلخانه ای اختصاص داده اند .
صدیقه مویدی افزود : کشاورزان این منطقه در هر دوره کشت ، بیش از ده هزارتن محصولات صیفی و سبزیجات تولید می کنند.
مویدی ادامه داد : در کشت گلخانه ای شهرستان بیضا رتبه اول استان فارس را به خود اختصاص داده است.
او بیان کرد : استفاده بهینه از منابع آب ، ارتقاء سطح کیفیت ، مرغوبیت و سلامت محصول ، صرفه اقتصادی بالا و ایجاد اشتغال دائم از مهمترین مزایای کشت گلخانه ای است و در حال حاضر بیش از صد واحد گلخانه در شهرستان بیضا مشغول تولید محصولات گلخانه ای هستند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا در پایان گفت : تولیدات گلخانه ای این شهرستان از جمله گوجه فرنگی، گوجه گیلاسی و فلفل دلمه است که علاوه بر بازارهای داخلی به کشورهای حوزه خلیج فارس و روسیه نیز صادر می شود.